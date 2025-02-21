Шланг высокого давления, 20 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock
Главными особенностями этого шланга высокого давления (НД 10) являются 20-метровая длина и оснащение с обеих сторон удобными разъемами EASY!Lock, значительно ускоряющими выполнение работ.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 10
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|220
|Длина (м)
|20
|Соединительная резьба
|2 x EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,45
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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