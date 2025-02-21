Шланг высокого давления, 40 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock
40-метровый шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон, позволяющими экономить время при присоединении и отсоединении принадлежностей. НД 10, рабочее давление до 220 бар.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 10
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|220
|Длина (м)
|40
|Соединительная резьба
|2 x EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|10,4
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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