Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 10 м, DN 8, 250 бар, 2 x M22 x 1,5

В исполнении для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба. НД 8, с вращающейся муфтой, для работы при температурах до 155 °C.