Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 10 м, DN 8, 250 бар, 2 x M22 x 1,5

В исполнении для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба. НД 8, с вращающейся муфтой, для работы при температурах до 155 °C.

НД 8 / 155 °C / 250 бар.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 250
Длина (м) 10
Соединительная резьба 2 x M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 2,315
Совместимая техника
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