Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 10 м, DN 8, 400 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана

С запатентованное поворотное соединение с пистолетом (AVS). Шланг для применения в пищевой промышленности. В не оставляющей следов оболочке из материала, устойчивого к животным жирам.