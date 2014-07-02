Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана

15-метровый шланг высокого давления (НД 6) с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS). С не оставляющей следов наружной оболочкой для применения в пищевой промышленности. НД 6 / 155 °C / 250 бар.