Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана

Шланг идеален для применения в пищевой промышленности, он не оставляет следов и устойчив к животным жирам. Шланг оснащензапатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS).