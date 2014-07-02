Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
Шланг идеален для применения в пищевой промышленности, он не оставляет следов и устойчив к животным жирам. Шланг оснащензапатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS).
НД 8 / 155 °C / 400 бар.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|400
|Длина (м)
|20
|Соединительная резьба
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,7