Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 x M22 x 1,5
Долговечный шланг высокого давления для применения в пищевой промышленности. В не оставляющей следов оболочке из материала, устойчивого к животным жирам. С вращающейся муфтой, 2 x M 22 x 1.5.
НД 8 / 155 °C / 400 бар.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|400
|Длина (м)
|20
|Соединительная резьба
|2 x M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|7,2