Шланг высокого давления для пищевой промышленности, долговечный, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock
Долговечный шланг высокого давления (НД 8) длиной 10 м с синей наружной оболочкой, не оставляющей следов и устойчивой к животным жирам, системой ANTI!Twist и разъемами EASY!Lock с обеих сторон.
НД 8 / 155 °C / 400 бар.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|400
|Длина (м)
|10
|Соединительная резьба
|2 x EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|3,65