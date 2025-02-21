Шланг высокого давления для пищевой промышленности, долговечный, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock
Долговечный шланг высокого давления с двойным стальным армированием и синей наружной оболочкой, не оставляющей следов и устойчивой к животным жирам. Длина 20 м. С разъемами EASY!Lock и системой ANTI!Twist.
НД 6 / 155 °C / 400 бар.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|400
|Длина (м)
|20
|Соединительная резьба
|2 x EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,9
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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