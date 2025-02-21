Шланг высокого давления для пищевой промышленности, долговечный, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock

Долговечный шланг высокого давления с двойным стальным армированием и синей наружной оболочкой, не оставляющей следов и устойчивой к животным жирам. Длина 20 м. С разъемами EASY!Lock и системой ANTI!Twist.

НД 6 / 155 °C / 400 бар.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 400
Длина (м) 20
Соединительная резьба 2 x EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 6,9
Шланг высокого давления для пищевой промышленности, долговечный, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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