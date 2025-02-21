Шланг высокого давления для пищевой промышленности, долговечный, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock

Долговечный шланг высокого давления с двойным стальным армированием и синей наружной оболочкой, не оставляющей следов и устойчивой к животным жирам. Длина 20 м. С разъемами EASY!Lock и системой ANTI!Twist.