Шланг высокого давления, долговечный, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock

Шланг высокого давления длиной 1,5 м (DN 8). С удобным разъемом EASY!Lock с обеих сторон для быстрого и надежного подсоединения. Отличается долговечностью и рассчитан на давление до 400 бар.