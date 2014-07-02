Шланг высокого давления, долговечный, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x M22 x 1,5

10-метровый долговечный шланг высокого давления (НД 8) с вращающейся муфтой и двумя армирующими слоями прочной на разрыв стальной проволоки. С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба.