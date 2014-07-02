Шланг высокого давления, долговечный, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана

С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, и защитой от перегиба. Рассчитан на давление до 400 бар DN 8, 20м. подключение к пистолету и фиксация с помощью штуцера 11 мм с помощью фиксирующей скобы. Имеет двойное армирование из нержавеющей стали. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.