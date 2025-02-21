Шланг высокого давления, долговечный, 30 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock

Шланг высокого давления повышенной прочности с двойным стальным армированием Longlife 400, 30 м, НД 8, с вращающейся муфтой ANTI!Twist и соединениями 2 х EASY!Lock.