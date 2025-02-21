Шланг высокого давления, долговечный, 30 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock
Шланг высокого давления повышенной прочности с двойным стальным армированием Longlife 400, 30 м, НД 8, с вращающейся муфтой ANTI!Twist и соединениями 2 х EASY!Lock.
НД 8 / 155 °C / 400 бар. Longlife. ANTI!Twist. EASY!Lock
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|400
|Длина (м)
|30
|Соединительная резьба
|2 x EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|8,85