Side brush

Для оптимальных результатов уборки: комплект из 2 высококачественных боковых щеток для робота-пылесоса RCV 2.

Комплект включает 2 боковые щетки для робота-пылесоса RCV 2. В процессе уборки высококачественная боковая щетка аппарата обеспечивает оптимальную очистку любых твердых напольных покрытий (например, керамической плитки, ламината, древесины, ПВХ или линолеума) в углах и вдоль стен. Боковая щетка фиксируется зажимом и очень легко заменяется без применения инструментов.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет белый
Масса (кг) 0,051
Масса (с упаковкой) (кг) 0,096
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 131 x 131 x 33
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026