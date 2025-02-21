Комплект включает 2 боковые щетки для робота-пылесоса RCV 2. В процессе уборки высококачественная боковая щетка аппарата обеспечивает оптимальную очистку любых твердых напольных покрытий (например, керамической плитки, ламината, древесины, ПВХ или линолеума) в углах и вдоль стен. Боковая щетка фиксируется зажимом и очень легко заменяется без применения инструментов.