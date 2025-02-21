Соединительный адаптер для насосов(осевой / радиальный), G1

Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.

При помощи соединительного адаптера насос с внутренней резьбой может быть быстро и надежно соединен с подводкой, имеющей внутреннюю резьбу, – как со стороны всасывания, так и с напорной стороны. Адаптер обеспечивает переход G1 (33,3 мм) – G1 (33,3 мм). С одной стороны он оснащен стандартной резьбой G1 с осевым принципом уплотнения (маркировка 2), а с другой – стандартной резьбой G1 с радиальным принципом уплотнения (маркировка 1). Радиальный принцип уплотнения принадлежностей для напорных насосов (PerfectConnect) значительно упрощает процесс монтажа и повышает герметичность соединений, что гарантирует бесперебойную работу насоса. Этот адаптер позволяет присоединять как принадлежности других производителей или прежние принадлежности Kärcher (2) к насосам Kärcher с радиальной технологией уплотнения (1), так и принадлежности Kärcher серии PerfectConnect (1) к любым обычным насосам с осевым уплотнением (2).

Особенности и преимущества
Адаптер подключения
  • Адаптер для быстрого соединения внутренней резьбы с насосом с такой же резьбой
Оптимальное соединение
  • Безопасное соединение без подтекания воды
Установка без использования инструментов
  • Нет необходимости в использовании специальных инструментов для подключения
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G1
Цвет черный
Масса (кг) 0,024
Масса (с упаковкой) (кг) 0,044
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 36 x 72 x 36

Оснащение

  • Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
  • Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев
  • Водоснабжение туалетов и стиральных машин
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