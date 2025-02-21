Соединительный адаптер для насосов(осевой / радиальный), G1
Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.
При помощи соединительного адаптера насос с внутренней резьбой может быть быстро и надежно соединен с подводкой, имеющей внутреннюю резьбу, – как со стороны всасывания, так и с напорной стороны. Адаптер обеспечивает переход G1 (33,3 мм) – G1 (33,3 мм). С одной стороны он оснащен стандартной резьбой G1 с осевым принципом уплотнения (маркировка 2), а с другой – стандартной резьбой G1 с радиальным принципом уплотнения (маркировка 1). Радиальный принцип уплотнения принадлежностей для напорных насосов (PerfectConnect) значительно упрощает процесс монтажа и повышает герметичность соединений, что гарантирует бесперебойную работу насоса. Этот адаптер позволяет присоединять как принадлежности других производителей или прежние принадлежности Kärcher (2) к насосам Kärcher с радиальной технологией уплотнения (1), так и принадлежности Kärcher серии PerfectConnect (1) к любым обычным насосам с осевым уплотнением (2).
Особенности и преимущества
Адаптер подключения
- Адаптер для быстрого соединения внутренней резьбы с насосом с такой же резьбой
Оптимальное соединение
- Безопасное соединение без подтекания воды
Установка без использования инструментов
- Нет необходимости в использовании специальных инструментов для подключения
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,024
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,044
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|36 x 72 x 36
Оснащение
- Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
- Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев
- Водоснабжение туалетов и стиральных машин