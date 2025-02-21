Соединительный элемент для всасывающих␍трубопроводов 1" (25 мм)

Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".