Соединительный комплект
Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Соединительный комплект «Basic». Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Особенности и преимущества
Включает в состав адаптер для крана
- Для быстрого подсоединения насоса
Практичная система защелкивания
- Упрощает соединение шлангов с насосом
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|желтый
|Масса (кг)
|0,035
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,05
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|79 x 42 x 42
Области применения
- Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев
- Водоснабжение туалетов и стиральных машин