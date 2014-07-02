Сопло для промывки труб 050, 3 x 30°, 30 мм
Сопло для промывки труб с внутренней резьбой. С различными направлениями струи. Шланг сам продвигается вперед по трубе. (Резьба R-1/8", 3 струи направлены назад под углом 30°, Ø 30 мм)
Особенности и преимущества
Три направленные назад струи обеспечивают продвижение по трубе
- Сопло со шлангом для промывки труб самопроизвольно перемещается вперед по трубе.
Соединение 1/8"
- Совместимость со шлангами для промывки труб.
Наружный диаметр 30 мм
- Пригодность для промывки труб внутренним диаметром от 40 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр (мм)
|30
|Размер сопла ( )
|50
|Резьба
|R 1/8"
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,105