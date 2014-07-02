Сопло для промывки труб 050, 3 x 30°, 30 мм

Сопло для промывки труб с внутренней резьбой. С различными направлениями струи. Шланг сам продвигается вперед по трубе. (Резьба R-1/8", 3 струи направлены назад под углом 30°, Ø 30 мм)