Сопло для промывки труб 050, 3 x 30°, 30 мм

Сопло для промывки труб с внутренней резьбой. С различными направлениями струи. Шланг сам продвигается вперед по трубе. (Резьба R-1/8", 3 струи направлены назад под углом 30°, Ø 30 мм)

Особенности и преимущества
Три направленные назад струи обеспечивают продвижение по трубе
  • Сопло со шлангом для промывки труб самопроизвольно перемещается вперед по трубе.
Соединение 1/8"
  • Совместимость со шлангами для промывки труб.
Наружный диаметр 30 мм
  • Пригодность для промывки труб внутренним диаметром от 40 мм.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр (мм) 30
Размер сопла ( ) 50
Резьба R 1/8"
Масса (с упаковкой) (кг) 0,105
Совместимая техника
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