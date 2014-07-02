Сопло для промывки труб 060, 1 струя вперед, 3 x 30°, 16 мм

С внутренней резьбой, с различными направлениями струи для тщательной и экологически безопасной чистки засоренных стоков и труб. Отверстия в соплах ориентированы таким образом, чтобы сопло с шлангом само втягивалось в трубу. С резьбой R-1/8" для подсоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя направлена вперед, 3 струи направлены назад под углом 30°, Ø 16 мм

Спецификации

Технические характеристики

Диаметр (мм) 16
Размер сопла ( ) 60
Резьба R 1/8"
Масса (с упаковкой) (кг) 0,021
Совместимая техника
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