Сопло для промывки труб 065, 3 x 30°, 16 мм

С внутренней резьбой, с различными направлениями струи для тщательной и экологически безопасной чистки засоренных стоков и труб. Отверстия в соплах ориентированы таким образом, чтобы сопло с шлангом само втягивалось в трубу. С резьбой R-1/8" для подсоединения к шлангу для промывки труб. 3 струи направлены назад под углом 30°, Ø 16 мм