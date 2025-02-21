Сопло с переменным углом распыления, 050
Обеспечивает плавное изменение угла распыления струи высокого давления в пределах от 0° до 90° для оптимальной очистки любых поверхностей от любых загрязнений.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер сопла ( )
|50
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,335
Оригинальные запасные части
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