Сопловой комплект 045

Комплект сопел для аппаратов с соплом для гидроабразивной чистки и сопловой вставкой. Для обеспечения оптимальной производительности приспособления для гидроабразивной чистки Kärcher. Только в сочетании приспособлением для гидроабразивной чистки 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Комплект сопел для аппаратов обеспечивает оптимальную производительность приспособлением для гидроабразивной чистки Kärcher. Он включает сопло для гидроабразивной чистки и сопловую вставку. Только в сочетании приспособлением для гидроабразивной чистки 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,37
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026