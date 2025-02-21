Сопловой комплект 050

Комплект сопел для аппаратов с соплом для гидроабразивной чистки и сопловой вставкой. Для обеспечения оптимальной производительности приспособления для гидроабразивной чистки Kärcher. Только в сочетании с приспособлением для гидроабразивной чистки.