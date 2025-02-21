Стартовый комплект салфеток обеспечивает эффективную уборку при помощи пароочистителя. Две салфетки для пола со специальной петельчатой структурой ткани превосходно поглощают загрязнения и позволяют легко очищать даже угловые и краевые участки пола. При этом высокая паропроницаемость гарантирует превосходные результаты уборки. Салфетки легко устанавливаются на насадке для пола EasyFix при помощи липучки и быстро снимаются без контакта с грязью. Абразивная обтяжка для ручной насадки позволяет легко удалять даже стойкий известково-мыльный налет, а салфетка для полировки возвращает зеркалам и другим гладким поверхностям исходный блеск.