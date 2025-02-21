Стяжки для WV 1 (250 мм)

Для замены стяжек в стеклоочистителе WV 1. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.

Стяжки для аккумуляторного стеклоочистителя, которыми могут быть легко и быстро заменены износившиеся стяжки, гарантируют тщательный сбор влаги с любых гладких поверхностей, исключающий образование на них разводов и стекание капель грязной воды.

Особенности и преимущества
Для замены стяжек в стеклоочистителе WV 1.
  • Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет черный
Масса (кг) 0,03
Масса (с упаковкой) (кг) 0,05
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 5 x 45
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Гладкие поверхности
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