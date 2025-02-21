Стяжки для WV 1 (250 мм)
Для замены стяжек в стеклоочистителе WV 1. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.
Стяжки для аккумуляторного стеклоочистителя, которыми могут быть легко и быстро заменены износившиеся стяжки, гарантируют тщательный сбор влаги с любых гладких поверхностей, исключающий образование на них разводов и стекание капель грязной воды.
Особенности и преимущества
Для замены стяжек в стеклоочистителе WV 1.
- Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,03
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,05
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 5 x 45
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Гладкие поверхности