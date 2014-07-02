Стяжки для WV 2 / WV 5 (280 мм)

Для замены стяжек в стеклоочистителях WV 50, WV 75, WV 2 и WV 5. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.