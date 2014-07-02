Стяжки для WV 2 / WV 5 (280 мм)
Для замены стяжек в стеклоочистителях WV 50, WV 75, WV 2 и WV 5. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.
Чтобы восстановить эффективную работу аккумуляторного стеклоочистителя, гарантирующую тщательный сбор влаги с любых гладких поверхностей, достаточно лишь заменить износившиеся стяжки новыми (длиной 280 мм).
Особенности и преимущества
Для замены стяжек в стеклоочистителях WV 50, WV 75, WV 2 и WV 5.
- Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,035
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,056
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 5 x 45
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Гладкие поверхности