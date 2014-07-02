Стяжки для WV 2 / WV 5 (280 мм)

Для замены стяжек в стеклоочистителях WV 50, WV 75, WV 2 и WV 5. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.

Чтобы восстановить эффективную работу аккумуляторного стеклоочистителя, гарантирующую тщательный сбор влаги с любых гладких поверхностей, достаточно лишь заменить износившиеся стяжки новыми (длиной 280 мм).

Особенности и преимущества
Для замены стяжек в стеклоочистителях WV 50, WV 75, WV 2 и WV 5.
  • Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет черный
Масса (кг) 0,035
Масса (с упаковкой) (кг) 0,056
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 280 x 5 x 45
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Гладкие поверхности
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