Струйная трубка, 1550 мм, поворотная
Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 1550 мм.
Струйная трубка из высококачественной стали с большим резьбовым разъемом. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство обращения и хорошую изоляцию. Трубка поворачивается на 360° под давлением.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. рабочее давление (бар)
|300
|Длина (мм)
|1550
|Температура (°C)
|макс. 155
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Рукоятка
|поворотная
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,35
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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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