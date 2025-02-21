Удлинительная трубка предназначена для соединения любых моделей KHB и OC 6-18 с аксессуарами, оснащенными разъемом Quick Connect. Она облегчает выполнение работ и благодаря увеличению расстояния до тела пользователя обеспечивает ему защиту от разлетающихся брызг воды. Трубка совместима со всеми моделями серий KHB и OC 6-18. Она может использоваться только в сочетании с соответствующими принадлежностями с разъемом Quick Connect, например струйной трубкой MJ 24.