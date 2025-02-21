Струйная трубка

Для соединения аппарата среднего давления Kärcher с аксессуарами с разъемом Quick Connect. Совместима со всеми моделями KHB и OC 6-18.

Удлинительная трубка предназначена для соединения любых моделей KHB и OC 6-18 с аксессуарами, оснащенными разъемом Quick Connect. Она облегчает выполнение работ и благодаря увеличению расстояния до тела пользователя обеспечивает ему защиту от разлетающихся брызг воды. Трубка совместима со всеми моделями серий KHB и OC 6-18. Она может использоваться только в сочетании с соответствующими принадлежностями с разъемом Quick Connect, например струйной трубкой MJ 24.

Особенности и преимущества
Присоединение аксессуаров для аппаратов Kärcher KHB и OC 6-18 при помощи разъема Quick Connect
  • Удобство работы и защита пользователя от брызг воды.
Цветовая кодировка байонетного разъема
  • Четкое отличие от принадлежностей для аппаратов высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,137
Масса (с упаковкой) (кг) 0,208
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 384 x 40 x 37
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