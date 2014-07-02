Струйная трубка, 840 мм, поворотная
Струйная трубка 850 мм из высококачественной нержавеющей стали с резьбовым разъемом M 22 x 1,5. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство обращения и хорошую защиту от вибраций и высокой температуры. Трубка способна поворачиваться на 360° при работе под давлением. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
Струйная трубка из высококачественной стали с большим резьбовым разъемом. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство обращения и хорошую изоляцию. Трубка поворачивается на 360° под давлением.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. рабочее давление (бар)
|300
|Длина (мм)
|840
|Температура (°C)
|макс. 155
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Рукоятка
|поворотная
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,895