Струйная трубка для очистки днищ
С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (мм)
|700
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,72
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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