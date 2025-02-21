Струйная трубка для прочистки водосточных желобов
Используется для очистки систем дренажных желобов. Форма струйной трубки и специальное сопло позволяют осуществлять очистку без снятия решеток с желобов.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (мм)
|960
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,858
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.