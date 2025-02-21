Струйная трубка Multi формирует струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Благодаря этому она подходит для решения самых разнообразных задач. Выбор подходящей струи производится простым поворотом головки с соплами. Разъем Quick Connect позволяет быстро и легко производить замену трубки на другую принадлежность одной рукой. Трубка MJ 24 совместима со всеми моделями серий KHB и OC 6-18.