Струйная трубка ﻿Multi «5 в 1» MJ 24

Универсальная струйная трубка MJ 24 для аппаратов KHB и OC 6-18 формирует струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Вид струи удобно выбирается путем вращения головки с соплами.

Струйная трубка Multi формирует струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Благодаря этому она подходит для решения самых разнообразных задач. Выбор подходящей струи производится простым поворотом головки с соплами. Разъем Quick Connect позволяет быстро и легко производить замену трубки на другую принадлежность одной рукой. Трубка MJ 24 совместима со всеми моделями серий KHB и OC 6-18.

Особенности и преимущества
Струйная трубка 5-в-1
  • Пять различных типов струй в одной трубке
Экономия времени
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Чистка и полив в одном
  • Не требуется переходить к применению садового шланга с распылителем.
Точечная струя
  • Очистка швов, щелей и узких зазоров, а также удаление пятен и грязи.
Веерная струя
  • Очистка поверхностей и предметов.
Струя для ополаскивания
  • Смывание свежей грязи.
Водяной туман
  • Очистите растения от пыли или пыльцы струей низкого давления
Прямая струя
  • Полив растений
Адаптер Quick Connect
  • Простая и быстрая замена.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,103
Масса (с упаковкой) (кг) 0,141
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 70 x 58 x 60
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Для цветочных горшков.
  • Очистка листьев
  • Полив растений
Принадлежности
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Представительство Керхер в Азербайджане.

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