Струйная трубка PowerControl 027
Струйная трубка PowerControl с соплом размера 027 позволяет плавно регулировать давление прямо на рукоятке и, тем самым, точно адаптировать мощность к конкретной задаче.
Идеальная альтернатива аппарату высокого давления без функции Servo-Control: струйная трубка PowerControl 027 с запатентованным контуром мощного сопла, увеличивающим мощность очистки на 40 %, обеспечивает легкую плавное регулирование давления, доступное непосредственно на рукоятке. Это позволяет точно адаптировать мощность к конкретной задаче прямо в процессе работы. А встроенный режим низкого давления позволяет целенаправленно наносить чистящее средство. Чтобы добиться еще более совершенного результата, можно использовать функцию регулирования положения струи, обеспечивающую идеальный рабочий угол в каждый момент времени.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|антрацит
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,1
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Оригинальные запасные части
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