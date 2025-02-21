Струйная трубка PowerControl 027

Струйная трубка PowerControl с соплом размера 027 позволяет плавно регулировать давление прямо на рукоятке и, тем самым, точно адаптировать мощность к конкретной задаче.

Идеальная альтернатива аппарату высокого давления без функции Servo-Control: струйная трубка PowerControl 027 с запатентованным контуром мощного сопла, увеличивающим мощность очистки на 40 %, обеспечивает легкую плавное регулирование давления, доступное непосредственно на рукоятке. Это позволяет точно адаптировать мощность к конкретной задаче прямо в процессе работы. А встроенный режим низкого давления позволяет целенаправленно наносить чистящее средство. Чтобы добиться еще более совершенного результата, можно использовать функцию регулирования положения струи, обеспечивающую идеальный рабочий угол в каждый момент времени.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет антрацит
Масса (с упаковкой) (кг) 1,1

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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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