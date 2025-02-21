Струйная трубка ﻿PowerControl 034

Точное и легко доступное регулирование в процессе работы: струйная трубка PowerControl с соплом размера 034 позволяет быстро и плавно адаптировать рабочее давление к любой выполняемой задаче.

Струйная трубка PowerControl 034 позволяет плавно регулировать мощность очистки аппарата высокого давления в зависимости от конкретной выполняемой задачи. Неважно, хотите ли вы увеличить или уменьшить давление: запатентованный контур мощного сопла увеличивает эффективность очистки примерно на 40 %. Переключатель регулирования давления расположен прямо на рукоятке и отличается простым управлением. Кроме этого, предусмотрен режим низкого давления для целенаправленного нанесения чистящего средства и функция регулирования положения струи для правильного выбора рабочего угла.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет антрацит
Масса (с упаковкой) (кг) 1,15

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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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