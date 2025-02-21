Струйная трубка Vario Power VP 120 для К 2 - К 3
Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов К 2 - К 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.
Идеально подходит для чистки небольших участков вокруг дома и в саду, например, стен, дорожек, заборов и автомобилей. Подходит для всех моек высокого давления Керхер классов К 2 - К3.
Особенности и преимущества
Плавная регулировка
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Режим низкого давления для чистящих средств
- Безупречная регулировка давления - от низкого для чистящего средства до высокого
Экономия времени
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,143
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,194
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|448 x 45 x 45
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 3 Premium Power Control Deck
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3.100 Premium (127V)
- K 3.110 (127V) *BR
- K 3.500
- K 2 Compact Car
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Фасады
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек
- Изгороди
- Очистка площадей вокрог дома и сада