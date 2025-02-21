Точечное сопло
Для легкой очистки стыков и труднодоступных мест. В сочетании с круглой щеткой может широко использоваться при уборке на кухне, в ванной и туалете.
Для легкой очистки стыков и труднодоступных мест. В сочетании с круглой щеткой может широко использоваться при уборке на кухне, в ванной и туалете. Применяется с пароочистителями.
Особенности и преимущества
Подсоединение аксессуаров
- Подсоединение щеток, мощного сопла и пр.
Изогнутая форма
- Проще убирать труднодоступные места
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,058
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,087
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|180 x 50 x 40
Видео
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Ковры
- Жалюзи / рольставни
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.