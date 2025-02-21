Точечное сопло

Для легкой очистки стыков и труднодоступных мест. В сочетании с круглой щеткой может широко использоваться при уборке на кухне, в ванной и туалете.

Для легкой очистки стыков и труднодоступных мест. В сочетании с круглой щеткой может широко использоваться при уборке на кухне, в ванной и туалете. Применяется с пароочистителями.

Особенности и преимущества
Подсоединение аксессуаров
  • Подсоединение щеток, мощного сопла и пр.
Изогнутая форма
  • Проще убирать труднодоступные места
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,058
Масса (с упаковкой) (кг) 0,087
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 180 x 50 x 40

Видео

Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Ковры
  • Жалюзи / рольставни
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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