Трехпозиционное сопло, 045

Обеспечивает быстрое и удобное переключение типов струй путем отклонения сопла (выбор между точечной и веерной (25°) струями высокого давления) и ручное переключение на веерную (40°) струю низкого давления. В аппаратах с инжектором струя низкого давления используется для нанесения чистящего средства. Соединение M 18 x 1,5.