Трехпозиционное сопло, 045
Обеспечивает быстрое и удобное переключение типов струй путем отклонения сопла (выбор между точечной и веерной (25°) струями высокого давления) и ручное переключение на веерную (40°) струю низкого давления. В аппаратах с инжектором струя низкого давления используется для нанесения чистящего средства. Соединение M 18 x 1,5.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер сопла ( )
|45
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,469
Оригинальные запасные части
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