Трехпозиционное сопло, 045
Сопло с ручным переключением на три позиции. Соединение M 18 x 1,5.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|300
|Размер сопла ( )
|45
|Температура (°C)
|макс. 80
|Соединительная резьба
|M 18
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,283
Оригинальные запасные части
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