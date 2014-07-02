Трехпозиционное сопло, 050

Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Обеспечивает удобное изменение вида струи. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства. Соединение M 18 x 1,5.

Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Прочное, долговечное и нечувствительное к загрязнению. Обеспечивает удобное переключение между точечной (0°) и веерной (25°) струями высокого давления и веерной (40°) струей низкого давления. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства. Соединение M 18 x 1,5.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 300
Размер сопла ( ) 50
Температура (°C) макс. 80
Соединительная резьба M 18
Масса (с упаковкой) (кг) 0,273
Оригинальные запасные части

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