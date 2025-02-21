Трехпозиционное сопло, 053
Сопло 053 ручное переключение, три позиции. В аппаратах с инжектором используется для подачи чистящего средства в режиме низкого давления.
Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Прочное, долговечное и нечувствительное к загрязнению. Обеспечивает удобное переключение между точечной (0°) и веерной (25°) струями высокого давления и веерной (40°) струей низкого давления. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства. Соединение M 18 x 1,5.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|300
|Размер сопла ( )
|53
|Температура (°C)
|макс. 80
|Соединительная резьба
|M 18
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,28
Оригинальные запасные части
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