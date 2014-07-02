Пенная насадка Керхер – трубка для пенной чистки с баллоном

Пенная насадка Керхер - это короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства (1 л). Прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением M 22 х 1,5, регуляторами дозировки чистящего средства и угла распыления струи.