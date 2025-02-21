Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 2, 700 л/ч - 800 л/ч
Предназначена для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher без функции Servo Control: трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 2, корпус которой, выполненный из латуни Ecobrass, позволяет выполнять работы с агрессивными чистящими средствами.
Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 2 рассчитана специально на применение с нашими аппаратами высокого давления без функции Servo Control, производительность которых находится в пределах от 700 до 800 л/ч. Ее прочный корпус из высококачественной специальной латуни (Ecobrass) позволяет без проблем работать с агрессивными чистящими средствами, концентрация которых в струе допускает 3-ступенчатую регулировку. При этом встроенная заслонка исключает случайное изменение заданной концентрации, а угловое положение струи можно изменять в зависимости от решаемой задачи. Трубка для пенной чистки укомплектована эргономичным, устойчивым в вертикальном положении баллоном с большим заправочным отверстием и возможностью дополнительного удержания в области горлышка.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|700 - 800
|Размер сопла ( )
|45
|Макс. давление (бар)
|300
|Дозировка (%)
|1 - 2 - 4
|Объем заливаемой воды (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,807
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.