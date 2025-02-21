Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 2, 700 л/ч - 800 л/ч

Предназначена для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher без функции Servo Control: трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 2, корпус которой, выполненный из латуни Ecobrass, позволяет выполнять работы с агрессивными чистящими средствами.

Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 2 рассчитана специально на применение с нашими аппаратами высокого давления без функции Servo Control, производительность которых находится в пределах от 700 до 800 л/ч. Ее прочный корпус из высококачественной специальной латуни (Ecobrass) позволяет без проблем работать с агрессивными чистящими средствами, концентрация которых в струе допускает 3-ступенчатую регулировку. При этом встроенная заслонка исключает случайное изменение заданной концентрации, а угловое положение струи можно изменять в зависимости от решаемой задачи. Трубка для пенной чистки укомплектована эргономичным, устойчивым в вертикальном положении баллоном с большим заправочным отверстием и возможностью дополнительного удержания в области горлышка.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 700 - 800
Размер сопла ( ) 45
Макс. давление (бар) 300
Дозировка (%) 1 - 2 - 4
Объем заливаемой воды (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,807
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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