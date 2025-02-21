Трубка для пенной чистки с баллоном Basic 1, 350 л/ч - 600 л/ч

Для аппаратов высокого давления с производительностью 350-600 л/ч: новая, прочная и высококачественная трубка для пенной очистки с баллоном, которая позволяет создавать обильную пену и при этом уменьшать расход чистящего средства в два раза.

При использовании совместно с чистящим средством RM 838 новой трубки для пенной очистки с баллоном Basic 1 уменьшается расход средства до 50%. Она предназначена для использования с аппаратами высокого давления без серворегулятора Servo Control и с производительностью от 350 до 600 л/ч. Она обеспечивает формирование высококачественной пены, проста в управлении, а прочное латунное основание гарантирует долгий срок службы. Трёхступечатая регулировка концентрации при помощи встроенной заслонки исключает случайное изменение настройки. Прочный и эргономичный баллон для чистящего средства имеет большое отверстие для наполнения, четырехзаходную резьбу для простоты присоединения и дополнительную ручку для захвата на горлышке.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 350 - 600
Размер сопла ( ) 38
Макс. давление (бар) 300
Дозировка (%) 1 - 2 - 4
Объем заливаемой воды (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,755

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026