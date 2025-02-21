Трубка для пенной чистки с баллоном Basic 2, 700 л/ч - 800 л/ч
Принципиально новая трубка для пенной чистки с баллоном Basic 2 отличается высокой прочностью и специально разработана для аппаратов высокого давления с производительностью 700 - 800 л/ч. Формирует пену превосходного качества и при этом позволяет вдвое уменьшить расход чистящего средства.
Высококачественное исполнение и использование особо прочных деталей, например, корпуса из латуни, гарантируют долгий срок службы новой трубки для пенной чистки с баллоном Basic 2. Она специально разработана для аппаратов высокого давления с производительностью 700 - 800 л/ч, не имеющих функции Servo-Control, и формирует пену превосходного качества. В то же время она позволяет вдвое уменьшить расход чистящего средства при использовании нашего средства для пенной чистки VehiclePro RM 838. Встроенный клапан обеспечивает точное 3-ступенчатое дозирование и исключает случайное нарушение регулировки. Устойчивый, прочный и эргономичный баллон для чистящего средства легко наполняется благодаря широкому отверстию и быстро заменяется.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|700 - 800
|Размер сопла ( )
|45
|Макс. давление (бар)
|300
|Дозировка (%)
|1 - 2 - 4
|Объем заливаемой воды (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,756
Видео
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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