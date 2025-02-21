Новая трубка для пенной чистки с баллоном Basic 3 специально разработана для аппаратов высокого давления Kärcher с функцией Servo-Control и производительностью от 900 до 2500 литров воды в час и отличается целым рядом особенностей. При использовании в сочетании с нашим средством для пенной чистки VehiclePro RM 838 она позволяет экономить до 50 % чистящего средства и при этом обеспечивает превосходное качество пены. Прочный корпус из латуни и другие высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы. Продуманная 3-ступенчатая система дозирования с помощью встроенного клапана предотвращает случайное нарушение регулировки. Баллон для чистящего средства также имеет свои особенности: устойчивая и эргономичная форма, узкое горлышко для удобного захвата, большое отверстие для легкого наполнения и многозаходная резьба для быстрой замены.