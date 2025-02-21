Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч

Трубка для пенной чистки DUO Advanced 1 с 2-литровым баллоном для чистящего средства и возможностью переключения в режим чистки высоким давлением. Подходит к аппаратам высокого давления Kärcher с производительностью 400 – 600 л/ч.

Благодаря прочному корпусу со стойким никелевым покрытием инновационная трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 1 подходит даже для работы с агрессивными чистящими средствами. Совместимая с аппаратами высокого давления Kärcher производительностью от 400 до 600 л/ч, она обеспечивает непосредственное переключение в режим чистки струей высокого давления. Трубка укомплектована эргономичным и устойчивым в вертикальном положении баллоном для чистящего средства объемом 2 л с большим заправочным отверстием и возможностью дополнительного удержания в области горлышка. Угловое положение струи допускает регулировку, а концентрация в ней чистящего средства может изменяться в зависимости от решаемой задачи (предусмотрены 3 ступени), причем встроенная заслонка исключает случайное изменение заданной настройки.

Особенности и преимущества
Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч: Непосредственное переключение между режимами нанесения чистящего средства и чистки высоким давлением
Непосредственное переключение между режимами нанесения чистящего средства и чистки высоким давлением
Экономия времени благодаря отсутствию необходимости в замене струйных трубок
Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч: Эргономичный 2-литровый баллон для чистящего средства
Эргономичный 2-литровый баллон для чистящего средства
Обеспечивает продолжительную работу без переутомления.
Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч: Изменение концентрации чистящего средства в струе при помощи встроенной заслонки
Изменение концентрации чистящего средства в струе при помощи встроенной заслонки
Обеспечивает точную 3-ступенчатую регулировку концентрации чистящего средства. Для получения пены оптимального качества. Предотвращает опасность передозировки чистящего средства.
Корпус со стойким никелевым покрытием
  • Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
  • Позволяет при необходимости использовать агрессивные чистящие средства.
Гибкая регулировка углового положения струи
  • Точно очерченная пенная струя.
  • Обеспечивает надежную обработку с большого расстояния.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 400 - 600
Размер сопла (мм) 38
Макс. давление (бар) 300
Дозировка (%) 1 - 2 - 4
Объем заливаемой воды (л) 2
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 1,467

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Очистка автомобилей и оборудования в автосервисах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях
  • Применение в строительстве (очистка строительной техники, лесов, опалубки, снаряжения)
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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