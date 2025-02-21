Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч
Трубка для пенной чистки DUO Advanced 1 с 2-литровым баллоном для чистящего средства и возможностью переключения в режим чистки высоким давлением. Подходит к аппаратам высокого давления Kärcher с производительностью 400 – 600 л/ч.
Благодаря прочному корпусу со стойким никелевым покрытием инновационная трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 1 подходит даже для работы с агрессивными чистящими средствами. Совместимая с аппаратами высокого давления Kärcher производительностью от 400 до 600 л/ч, она обеспечивает непосредственное переключение в режим чистки струей высокого давления. Трубка укомплектована эргономичным и устойчивым в вертикальном положении баллоном для чистящего средства объемом 2 л с большим заправочным отверстием и возможностью дополнительного удержания в области горлышка. Угловое положение струи допускает регулировку, а концентрация в ней чистящего средства может изменяться в зависимости от решаемой задачи (предусмотрены 3 ступени), причем встроенная заслонка исключает случайное изменение заданной настройки.
Особенности и преимущества
Непосредственное переключение между режимами нанесения чистящего средства и чистки высоким давлениемЭкономия времени благодаря отсутствию необходимости в замене струйных трубок
Эргономичный 2-литровый баллон для чистящего средстваОбеспечивает продолжительную работу без переутомления.
Изменение концентрации чистящего средства в струе при помощи встроенной заслонкиОбеспечивает точную 3-ступенчатую регулировку концентрации чистящего средства. Для получения пены оптимального качества. Предотвращает опасность передозировки чистящего средства.
Корпус со стойким никелевым покрытием
- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
- Позволяет при необходимости использовать агрессивные чистящие средства.
Гибкая регулировка углового положения струи
- Точно очерченная пенная струя.
- Обеспечивает надежную обработку с большого расстояния.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|400 - 600
|Размер сопла (мм)
|38
|Макс. давление (бар)
|300
|Дозировка (%)
|1 - 2 - 4
|Объем заливаемой воды (л)
|2
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,467
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Области применения
- Очистка автомобилей и оборудования в автосервисах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях
- Применение в строительстве (очистка строительной техники, лесов, опалубки, снаряжения)
Оригинальные запасные части
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