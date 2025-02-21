Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 2, 700 л/ч - 800 л/ч
Для эксплуатации с аппаратами высокого давления без функции Servo Control: трубка для пенной чистки DUO Advanced 2, укомплектованная 2-литровым баллоном для чистящего средства и впечатляющая возможностью непосредственного переключения в режим высокого давления.
Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 2 от Kärcher – превосходное решение для обработки поверхностей пенообразующими чистящими средствами при работе с аппаратами высокого давления производительностью от 700 до 800 л/ч, не имеющими регулятора Servo Control. Эта трубка может переключаться в режим формирования струи высокого давления и благодаря прочному корпусу со стойким никелевым покрытием позволяет без проблем применять даже агрессивные чистящие средства, удобно заливаемые в баллон объемом 2 л через большое заправочное отверстие. При этом узкое горлышко баллона может использоваться в качестве дополнительной рукоятки. Угловое положение струи, формируемой трубкой DUO Advanced 2, легко изменяется в зависимости от решаемой задачи, а встроенная заслонка предотвращает непреднамеренное изменение заданной концентрации чистящего средства, которая предусматривает 3-ступенчатую регулировку.
Особенности и преимущества
Непосредственное переключение между режимами нанесения чистящего средства и чистки высоким давлениемЭкономия времени благодаря отсутствию необходимости в замене струйных трубок
Эргономичный 2-литровый баллон для чистящего средстваОбеспечивает продолжительную работу без переутомления.
Изменение концентрации чистящего средства в струе при помощи встроенной заслонкиОбеспечивает точную 3-ступенчатую регулировку концентрации чистящего средства. Для получения пены оптимального качества. Предотвращает опасность передозировки чистящего средства.
Корпус со стойким никелевым покрытием
- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
- Позволяет при необходимости использовать агрессивные чистящие средства.
Гибкая регулировка углового положения струи
- Точно очерченная пенная струя.
- Обеспечивает надежную обработку с большого расстояния.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|700 - 800
|Размер сопла (мм)
|45
|Макс. давление (бар)
|300
|Дозировка (%)
|1 - 2 - 4
|Объем заливаемой воды (л)
|2
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,462
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Области применения
- Очистка автомобилей и оборудования в автосервисах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях
- Применение в строительстве (очистка строительной техники, лесов, опалубки, снаряжения)
Оригинальные запасные части
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