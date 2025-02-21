Благодаря корпусу со стойким никелевым покрытием высококачественная трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 3, предусматривающая гибкую регулировку углового положения струи, подходит даже для работы с агрессивными чистящими средствами. Рассчитанная на работу с аппаратами высокого давления Kärcher с функцией Servo Control, имеющими производительность в диапазоне от 900 до 2500 л/ч, она допускает непосредственное переключение в режим высокого давления. Трубка DUO Advanced 3 укомплектована 2-литровым эргономичным и устойчивым в вертикальном положении баллоном с большим заправочным отверстием и горлышком, которое можно использовать в качестве дополнительной рукоятки. Предусмотрена точная 3-ступенчатая регулировка концентрации чистящего средства в струе, причем встроенная заслонка практически исключает опасность случайного изменения выбранной настройки.