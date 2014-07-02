Приводится во вращение потоком воздуха, оптимально очищает ковры с высоким ворсом и удаляет шерсть домашних животных. Эффективность очистки значительно повышается благодаря вращению щетки. Даже глубоко въевшаяся грязь теперь легко удаляется. Гарантия основательной, эффективной и гигиенической чистки. Подходит для таких пылесосов, как VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5800 DS 6000.