Удлиненная щелевая насадка
Модифицированная щелевая насадка очень большой длины прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест в салоне автомобиля (в частности различных щелей и промежутков). Совместима со всеми бытовыми многофункциональными пылесосами Kärcher.
Модифицированная щелевая насадка очень большой длины отличается меньшей толщиной и повышенным удобством в работе. Она значительно облегчает очистку узких стыков, щелей и промежутков – как в салоне автомобиля, так и в доме. Эта насадка подходит ко всем бытовым многофункциональным пылесосам Kärcher.
Особенности и преимущества
Подходит для всех пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden
Модифицированная удлиненная щелевая насадка более узкой формы
Для тщательной очистки труднодоступных мест в автомобиле или доме
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,061
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,109
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 40 x 40
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Узкие промежутки
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Карманы в боковых дверях автомобиля